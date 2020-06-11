Хью Лори 11 июня 2020 года празднует свой 61 день рождения.

Британский актер получил свою всемирную известность благодаря роли эксцентричного врача в сериале Доктор Хаус.

Однако он славится не только работой в этом проекте. Факты ICTV собрали топ-5 лучших сериалов, в которых сыграл Хью Лори.

Черная Гадюка

Исторический комедийный сериал, сюжет которого строится на приключениях нескольких героев в различных исторических эпохах.

Например в серии Картофель рассказывается об эпохе великих географических открытий и намекается на то, что Австралию первым открыл Блэкэддер, а серия Колокольчики пародирует Двенадцатую ночь Шекспира.

Дживс и Вустер

Британский комедийный телесериал был снят по мотивам романов Пелама Вудхауса. В картине рассказывается о молодом английском аристократе Бертраме Вустере и его камердинере Реджинальде Дживсе.

Действия разворачиваются в Нью-Йорке в 1920-х годах. Берти и его друзья часто попадают во всякие забавные передряги, и только находчивый и эрудированный камердинер Дживс помогает им выпутаться.

Немного за 40

В сериале рассказывается о Поле Слиппери — довольно нервном враче, который более успешный на работе, чем у себя дома.

Его супруга Эстель после многих лет домашнего хозяйства возвращается на работу. В центре этой семейной комедии — секс: у Пола его нет, он боится, что у его жены он есть, а уж у трех их сыновей его в достатке.

Доктор Хаус

Телесериал повествует о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе. Эта картина не требует детального представления.

К слову, Доктор Хаус попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый просматриваемый сериал в мире.

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Ночной администратор

Британо-американский сериал рассказывает о ночном администраторе отеля, которого завербовали агенты спецслужб для проникновения в международную сеть торговца оружием.

Что известно о Хью Лори

Хью Лори — актер британского происхождения, комик, музыкант и писатель. Актерскую карьеру начал в театре Огни рампы Кембриджа.

Кроме этого Лори построил успешную карьеру комика на британском телевидении.

В 2004 году актеры начал играть в сериале Доктор Хаус, за роль в котором получил две награды Золотой глобус и был номинирован на Эмми.

В Голливуде Хью Лори известен благодаря фильмам 101 далматинец Стюарт Литл 1-3.