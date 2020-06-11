Украинские артисты Monatik и Вера Брежнева сняли клип на совместную песню ВЕЧЕРиНОЧКА.

Режиссером клипа традиционно выступила Tanu Muiño.

— Каким бы это лето ни было. Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и все, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем, — отметил певец.

Читайте: Gorillaz и рэпер Octavian выпустили трек Friday 13th

Также Monatik призывается устраивать домашние вечеринки с любимыми людьми.

— Вера, как же я рад вновь создавать с тобой хорошее настроение, прекрасные эмоции и танцы! – добавил артист.

К слову, это не первый опыт сотрудничества для этих артистов. Так, в 2017 году они на премии M1 Music Awards исполнили микс песен Кружит и Любовь спасет мир.

MARUV — I Want You

Певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новую англоязычную композицию I Want You.

Все фанаты могут прослушать ее на официальном YouTube-канале звезды.

Композицию MARUV создала вместе с коллегой Boosin. Ранее они совместно выпустили взорвавшую сеть песню Drunk Groove. Музыкант написал музыку для нового трека.