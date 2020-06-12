24-летняя певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) выпустила новый зажигательный клип CHEWING.

В ролике, снятом в своей квартире, певица использовала элементы популярного в сети Mukbang — громкого поедания фастфуда на камеру.

Яна поделилась, что за время карантина ее жизнь почти не изменилась: раньше она тоже много времени проводила дома и соцсетях.

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— Немножко трэпа, немножко хип-хопа, попа! Отпусти свою кукушечку на свободу и танцуй!

Сингл CHEWING доступен на всех популярных музыкальных площадках. Всего через несколько часов после премьеры клип собрал 25 тыс. просмотров.

Не так давно Jerry Heil делилась другими деталями своей жизни: кроме того, что она — интроверт, девушка также заявила, что регулярно посещает психолога.

В одном из последних интервью Яна рассказала о проблемах в личной жизни и призналась, что в свои 24 года у нее еще не было секса.

А три главные вещи, которые делают ее счастливой, это природа, еда и творчество.