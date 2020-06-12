PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Беременная Джамала показала нежные фото в прозрачном кружевном боди в ванной

Популярная украинская певица Джамала опубликовала в Instagram нежные снимки из ванной.

На фото артистка позирует в черном прозрачном кружевном боди.

Читайте: Светлана Тарабарова ждет второго ребенка

В комментариях поклонники певицы сразу начали писать комплименты: Как красиво. Вы просто невероятная; Мисс нежность; Наша богиня.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

⠀ Ph. @pershyipodyh Make Up @mpiroyan85

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

К слову, во время второй беременности певица активно делится с поклонниками фото. Недавно она опубликовала целую подборку семейных фото.

36-летняя звезда в ярком легком платье вместе со своей семьей — супругом Сеитом-Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом.

Автором съемки стал фотограф Роман Первак.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Літо. Ніжність. Піклування ⠀ Ph. @pervakphoto @pervak_photography ⠀ #masallah

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

В сентябре 2016 года Джамала рассказала о своем любимом Саит-Бекире, а уже 26 апреля 2017-го они поженились. 27 марта 2018 года Джамала родила своего первенца — сына Эмира-Рахмана. В феврале 2020-го артистка заявила, что беременна вторым ребенком.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка