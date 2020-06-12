Популярная украинская певица Джамала опубликовала в Instagram нежные снимки из ванной.

На фото артистка позирует в черном прозрачном кружевном боди.

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В комментариях поклонники певицы сразу начали писать комплименты: Как красиво. Вы просто невероятная; Мисс нежность; Наша богиня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⠀ Ph. @pershyipodyh Make Up @mpiroyan85 Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Июн 2020 в 10:41 PDT

К слову, во время второй беременности певица активно делится с поклонниками фото. Недавно она опубликовала целую подборку семейных фото.

36-летняя звезда в ярком легком платье вместе со своей семьей — супругом Сеитом-Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом.

Автором съемки стал фотограф Роман Первак.

В сентябре 2016 года Джамала рассказала о своем любимом Саит-Бекире, а уже 26 апреля 2017-го они поженились. 27 марта 2018 года Джамала родила своего первенца — сына Эмира-Рахмана. В феврале 2020-го артистка заявила, что беременна вторым ребенком.