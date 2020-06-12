Компания Netflix презентовала первый трейлер музыкальной комедии о песенном конкурсе Евровидение под названием История огненной саги (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

В главных ролях снялись Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс.

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Кроме них, в фильме о Евровидении играют роли Пирс Броснан, Деми Ловато, Дэн Стивенс. Режиссером музыкальной комедии выступил Дэвид Добкин.

Сама картина История огненной саги (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) о певце и певицу из Исландии, которые будут представлять страну на международном песенном конкурсе Евровидение.

Netflix анонсировал премьеру музыкальной комедии на 26 июня 2020 года.

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