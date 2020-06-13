Российский актер Михаил Ефремов, который на днях спровоцировал смертельное ДТП в Москве, попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.

Видео артист опубликовал на YouTube-канале Гражданин поэт. Ролик начался со слов Я не знаю, как дальше жить.

Также Ефремов предложил свою финансовую помощь близким погибшего, но сказал, что поймет, если получит отказ.

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День, когда произошла авария, актер назвал проклятым и добавил, что ни один из членов его семьи этого не смогут простить.

— Мне нет прощения ни от жены, ни от детей, ни от кого, кто мне верил. Знаю, многие подумают, что меня как артиста будут “отмазывать” — нет, не будут, никаких связей или знакомств я не использую. Все все видели. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Извините. Больше сказать нечего.

На заднем плане слышно, как плачет оператор (очевидно, это кто-то из близких Ефремова).

О смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова стало известно 8 июня.

На Смоленской площади в Москве Jeep Cherokee артиста влетел в Ладу: водитель автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Это уже не первый раз, когда Ефремов превышал скорость, однако на этот раз, судя по видео, что снимали очевидцы, актер был сильно выпивший.

Сейчас суд назначил актеру домашний арест сроком на 2 месяца. Если вина Ефремова будет доказана, ему грозит 12 лет тюрьмы.