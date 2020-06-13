ONUKA опубликовала фото сына Александра

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала в сети фото новорожденного сына Саши.

Певица родила первенца месяц назад от своего мужа, композитора и лидера проекта The Maneken Евгения Филатова.

Пара назвала первенца Александром.

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В Instagram Onuka опубликовала милое фото сына. На снимке ребенок лежит в шапочке, а счастливая мама держит в своих ладонях маленькие ножки.

Ой світ ясний, Поясни мої сни. В темному місці вони Заквітають вночі, — написала ONUKA.

Популярная украинская исполнительница ONUKA (настоящее имя — Наталья Жижченко) 14 мая поделилась известием о рождении первого ребенка. Сына назвали Александр.

Отношения Нати и Евгения начались в 2008 году из профессионального общения — нескольких совместных выступлений.