ONUKA опубликовала фото сына Александра

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала в сети фото новорожденного сына Саши.
Певица родила первенца месяц назад от своего мужа, композитора и лидера проекта The Maneken Евгения Филатова.
Пара назвала первенца Александром.
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В Instagram Onuka опубликовала милое фото сына. На снимке ребенок лежит в шапочке, а счастливая мама держит в своих ладонях маленькие ножки.
Ой світ ясний,
Поясни мої сни.
В темному місці вони
Заквітають вночі, — написала ONUKA.
Популярная украинская исполнительница ONUKA (настоящее имя — Наталья Жижченко) 14 мая поделилась известием о рождении первого ребенка. Сына назвали Александр.
Отношения Нати и Евгения начались в 2008 году из профессионального общения — нескольких совместных выступлений.