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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Объясни мои сны: ONUKA впервые показала новорожденного сына

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала в сети фото новорожденного сына Саши.

Певица родила первенца месяц назад от своего мужа, композитора и лидера проекта The Maneken Евгения Филатова.

Пара назвала первенца Александром.

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В Instagram Onuka опубликовала милое фото сына. На снимке ребенок лежит в шапочке, а счастливая мама держит в своих ладонях маленькие ножки.

Ой світ ясний,

Поясни мої сни.

В темному місці вони

Заквітають вночі, — написала ONUKA.

ONUKA опубликовала фото сына Александра

Популярная украинская исполнительница ONUKA (настоящее имя — Наталья Жижченко) 14 мая поделилась известием о рождении первого ребенка. Сына назвали Александр.

Отношения Нати и Евгения начались в 2008 году из профессионального общения — нескольких совместных выступлений.

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