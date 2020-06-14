Певица Вера Брежнева откровенно рассказала о своей свадьбе с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Она отметила, что празднование в ресторане было тихим и скромным, потому что именно так ей и хотелось.

— У меня нет такого пунктика, что надо сделать пышную свадьбу. Моя свадьба была именно такой, какой я хотела. Мы много работаем на свадьбах, поэтому этого достаточно, чтобы почувствовать этот размах. А потом думаешь: Может себе? Та нет! Но я хочу попасть на свадьбу в качестве гостя, — призналась певица в интервью Екатерине Осадчей.

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Также Вера Брежнева рассказала, что после свадьбы муж не стал менее требовательным и не стесняется критиковать певицу.

По ее словам, Константин Меладзе иногда может даже довести до слез, если она делает что-то не так или недостаточно души вкладывает в песню.

Вера Брежнеева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Молодожены организовали скромную церемонию в Форте-дей-Марми, на которой присутствовали только близкие.

Певица имеет двух дочерей от первого брака. У Константина Меладзе также есть трое детей от первой жены Яны.