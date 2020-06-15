Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро решила оформить российское гражданство и уже подала документы. Звезда культового телесериала Дикий ангел регулярно выступает с концертами в России.

По ее словам, предложение оформить гражданство поступило из посольства РФ в Аргентине.

— Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь, — сказала она.

Орейро сообщила, что она заполнила необходимые бумаги и ее запрос теперь находится на рассмотрении.

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Актриса сказала, что идея получить гражданство началась с шоу Вечернего Урганта. Ведущий тогда отметил, что Орейро является самой русской среди иностранок.

— Я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство, — сказала она.

Также она рассказала, что поклонники из России постоянно дарят ей паспорта их страны. Орейро сказала, что у нее насчитывается около 15 ненастоящих российских паспортов.

Как известно, Россия неоднократно предоставляла свое гражданство известным людям. В частности, актерам Стивену Сигалу и Жерару Депардье. Последнему предлагали жилье во многих российских городах, но отказался и предпочел России небольшой городок в Бельгии.

В мае в России заявили, что готовы предоставить гражданство украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику.