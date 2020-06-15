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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Оскар 2021 официально перенесли на апрель

Оскар в 2021 году пройдет 25 апреля. Это впервые почти за 100-летнюю историю церемонии дату проведения перенесли на несколько месяцев. Как правило, премия проходит в феврале.

Изначально церемония награждения должна была пройти 28 февраля, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мир кино.

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Номинантов премии объявят 15 марта.

— Академия кинематографических искусств и наук и телевизионная сеть ABC объявили, что 93-я церемония вручения премии Оскар будет перенесена на воскресенье, 25 апреля 2021 года. Решение принято из-за глобальной пандемии, вызванной Covid-19, — заявили организаторы премии.

Оскар 2021

Почему перенесли Оскар и новые правила отбора фильмов

Премию Оскар 2021 перенесли из-за пандемии коронавируса в мире. Кинопроизводство остановилось из-за карантина, поэтому большинство фильмов не успеют выпустить в указанные ранее сроки. Более того, даже те, что уже были смонтированы не смогли выйти в широкий прокат. Поэтому организаторы премии изменили правила отбора для конкурсных лент.

Так, теперь могут номинироваться фильмы, которые планировались для проката, но потом вышли только на стримингах и сервисах для видео.

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