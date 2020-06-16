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Бросаю вызов: Аlyona Аlyona рассекретила вес и пообещала похудеть на 29 кг

Украинская певица Аlyona Аlyona призналась, что весит 127,4 кг и собирается похудеть на 29 кг.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

— Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 кг. Для того, чтобы на следующий день рождения быть меньше, чем сегодня. Хочется какой-то авантюры в жизни, бросать себе вызовы и достигать новых вершин, — отметила певица.

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Также Аlyona Аlyona добавила, что совсем стройной становиться она не хочет.

По ее словам, она будет показывать свои методы похудения, правила питания и тренировки. Также будет рассказывать, как похудение влияет на эмоциональное состояние.

Число 29 украинская певица выбрала потому, что именно столько лет ей исполнилось 14 июня.

Осенью певица выпустила саундтрек под названием GO! к спортивной драме Пульс.

Слова к песне написала Alyona Alyona, автор музыки — Вадим Алхутов. В клипе на песню использовались кадры из фильма, а вышел он на официальном Youtube-канале FILM.UA Group.

Спортивная драма Пульс рассказывает о жизни украинской чемпионки-легкоатлетки Оксаны Ботурчук.

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