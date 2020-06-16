Полуфиналы песенного конкурса Евровидение 2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.

Известно, что сцену в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме не будут менять. По словам исполнительного продюсера события Ситце Баккера, в самом проведении конкурса многое зависит от того, что можно будет сделать в запланированное время.

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Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Город должен был принять конкурс в 2020 году, но мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса.

Однако, несмотря на отмену конкурса, организаторы решили не оставлять своих поклонников без праздника музыки. 12 и 14 мая прошли онлайн-концерты, а в день финала Евровидения, 16 мая, транслировали финальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light.

Согласно правилам, на Евровидение 2021 артисты, которые не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.

Украину на конкурсе будут представлять победители национального отбора 2020 группа Go-A.

Источник: European Broadcasting Union