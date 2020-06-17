Певица MARUV выпустила новый зажигательный клип I Want You.

Сингл является дуэтом с музыкантом Boosin, который также писал музыку для известной песни Drunk Groove.

В видео, снятом на фоне полицейского автомобиля, MARUV демонстрирует зажигательные танцы в костюме в стиле диско.

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В свободном доступе сингл MARUV I Want You появился 5 июня.

Тогда певица выпустила яркое видео со словами песни в стиле пин-ап.

С даты выхода видео собрало почти полмиллиона просмотров.