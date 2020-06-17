Факты ICTV составили подборку лучших мистических сериалов. В наш рейтинг попали и культовые любимые миллионами зрителей работы, и новинки, которые вышли на экраны за последний год.

10. Секретные материалы (1993–2002)

Один из самых знаменитых мистических сериалов XX века создан Крисом Картером. Сценариста вдохновили две вещи – ретросериал Крадущийся в ночи и доклад гарвардского профессора Джона Мака, в котором говорилось, что 3% американцев верят в то, что их похищали пришельцы.

Герои сериала спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе Секретные материалы, который расследует дела, связанные с паранормальными явлениями. На протяжении одиннадцати сезонов Малдер и Скалли гоняются за чупакаброй, убегают от зомби, выслеживают НЛО и раскрывают таинственные преступления.

Сериал стал настолько популярным, что по его мотивам было снято два полнометражных фильма и спин-офф Одинокие стрелки.

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9. Остаться в живых (2004–2010)

История начинается с крушения рейса 815 компании Oceanic Airlines, который совершал полет из Сиднея в Лос-Анджелес и упал посреди океана. 48 оставшихся в живых пассажиров оказываются на безлюдном тропическом острове. Надежда на спасение призрачна, поэтому остается самим бороться за выживание. Но чем больше пассажиры рейса 815 узнают остров, тем больше перед ними открывается тайн, загадок и опасностей.

Сериал снимался в основном на гавайском острове Оаху. Работа завоевала более 100 наград и номинаций на престижные кинопремии, включая Эмми, Creative Arts Emmy и Золотой глобус.

8. Рагнарек (2020-…)

На создание мистического сериала 2020 года Рагнарек сценаристов вдохновила норвежская мифология. После успешной зимней премьеры его продлили на второй сезон.

Главный герой подросток Магне в шесть лет потерял отца. Спустя много лет он вместе с матерью и младшим братом возвращается в тихий норвежский городок Эдду, где случилось трагическое событие. Вскоре и единственная подруга Магне загадочным образом погибает.

Парень понимает, что это не было случайностью. Он подозревает, что в смерти подруги каким-то образом замешан глава влиятельного и очень странного семейства, все члены которого хранят старые пожелтевшие фотографии и не стареют с годами.

7. Чужак (2020)

Мистический триллер от HBO, снятый по одноименному роману Стивена Кинга, состоит из десяти эпизодов.

Тренера Малой лиги Терри Мейтленда подозревают в совершении убийства маленького мальчика. Его вину подтверждают свидетели и найденные отпечатки пальцев на месте преступления. Но если верить записям с камер, в момент убийство Терри находился на конференции в другом городе. Детектив, который расследует дело, начинает подозревать, что в истории замешаны сверхъестественные силы.

6. Марианна (2019)

Сериал Netflix от сценариста и режиссера Семюеля Бодина.

История о молодой писательнице Эмми. В детстве она страдала от жутких кошмаров, а когда выросла, стала переносить их на страницы своих книг. Один из ее хоррор-романов рассказывает о борьбе молодой девушки Лиззи со злобной ведьмой Марианной.

Во время работы над финальным романом Эмми встречает подругу детства Каролин, которая уговаривает писательницу вернуться в родной городок. Когда Эмми отказывается выполнить просьбу подруги, та вешается прямо на глазах писательницы.

Теперь Эмми предстоит приехать с родной город и столкнуться с кошмарами, преследовавшими ее в детстве. Она встречает мать погибшей Каролин, которая утверждает, что она и есть та самая злобная ведьма Марианна.

5. Гримм (2011-2017)

Мистический сериал от создателей Дэвида Гринуолта и Джима Коуфа, основанный на сказках братьев Гримм, который на протяжении шести сезонов транслировался на телеканале NBC.

Действие фэнтези-сериала происходит в современном Портленде. Детектив Ник Беркхардт узнает, что он потомок известного сообщества Гриммов, которые видят в людях злых демонов и сражаются за то, чтобы спасти человечество от сверхъестественных злых сущностей. После того, как Ник узнает о своем происхождении, он возлагает на себя важную миссию – защищать живые души от злых духов.

4. Американская история ужасов (2011-…)

Каждый сезон Американской истории ужасов – это новая история со своими героями, локациями и сюжетной линией.

В первом сезоне история сосредоточена на семействе Хармонов, которое переезжает из Бостона в Лос-Анджелес и поселяется в старинном особняке. Но они не догадываются, что прошлые жильцы дома не нашли покой после смерти.

Второй сезон посвящен журналистке, которая приезжает в психиатрическую лечебницу, чтобы сделать репортаж о новоприбывшем маньяке по прозвищу Кровавый лик, который беспощадно убивал случайных женщин.

В третьем сезоне история сосредоточена вокруг элитного пансиона для девушек, который скрывает настоящий шабаш ведьм.

3. Ходячие мертвецы (2010-…)

Популярный американский сериал в жанре постапокалиптики разработан Фрэнком Дарабонтом и снят по мотивам комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

После того, как эпидемия превратила большую часть населения планеты в зомби, оставшиеся в живых люди вынуждены выживать в изменившемся мире, воюя с мерзкими и страшными монстрами, один укус которых превращает человека в ходячего мертвеца. Героям придется столкнуться с всепоглощающим страхом и человеческой жестокостью, ведь многие из тех, кто выжил, становятся еще более опасными, чем зомби.

2. Дневники вампира (2009-2017)

Завораживающая история о семнадцатилетней девушке Елене Гилберт, которая влюбляется сразу в двух братьев-вампиров: Стефана и Деймона. На протяжении восьми сезонов зрители наблюдают за сложным любовным треугольником, за борьбой света и тьмы. Кого в итоге выберет Елена – доброго и чувственного Стефана или жестокого и кровожадного, но чертовски обаятельного и страстного Деймона?

1. Твин Пикс (1990-1991)

Атмосферный, мистический, странный, захватывающий – так можно описать поистине культовый сериал Твин Пикс, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом.

Сюжет разворачивается вокруг загадочного убийства старшеклассницы Лоры Палмер, которое потрясло небольшой провинциальный городок Твин Пикс в штате Вашингтон. Расследованием преступления занимается агент ФБР Дейл Купер и шериф Трумен, перед которыми проходят разные жители тихого и мирного на первый взгляд городка. Но как в любой истории, у обитателей Твин Пикс есть много скелетов в шкафу.

Сериал до последнего держит в напряжении зрителей, которые хотят узнать, кто же убил Лору Палмер. Создатели сначала хотели сохранить тайну, но интрига все-таки была раскрыта в финале.

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