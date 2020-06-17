Актриса Голливуда Меган Фокс подтвердила свои отношения с известным рэпером Колсоном Бейкером — Machine Gun Kelly.
Пару встретили на улице, когда они гуляли вместе и публично целовались.
Снимки с прогулки по улицам Лос-Анджелеса опубликовало издание Daily Mail.
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На них видно, как пара держится за руки и не скрывает свои поцелуи в машине.
Такое внезапное появление пары связывают с недавним выходом на публику бывшего мужа Меган Брайана Остина с новой девушкой Кортни Стодден.
Неделями ранее Меган Фокс разжигала слухи об отношениях с Machine Gun Kelly, когда она появилась вместе с ним в его новом музыкальном клипе для Bloody Valentine.