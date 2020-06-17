Разговор с Киану Ривзом в Zoom выставили на аукцион

В США 15 минут видеоконференции через Zoom с известным голливудским актером Киану Ривзом продают от $10 тыс.

Такую акцию организовал Американский центр помощи онкобольным детям. Все заработанные деньги пойдут на благотворительность.

Несмотря на такую стоимость разговора со звездой, за общение с ним готовы платить десятки анонимных покупателей.

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Ставка уже дошла до почти $17 тыс. Принять участие в торге могут все желающие. Однако во время разговора нужно будет вести прилично, нельзя выражаться нецензурно или высказывать дискриминационные тезисы, иначе разговор будет прерван.

Фотожаба с изображением актера Киану Ривза попала на страницы учебника по всемирной истории для учеников 10 класса.

Мем увидели пользователи соцсетей.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки, его издали за государственные средства.

Источник: Shine for Camp