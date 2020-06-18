18 июня День рождения празднует актриса театра и кино, звезда драмы Крепостная, первая украинская Холостячка Ксения Мишина.

Актриса поделилась своими планами, как будет праздновать 31-летие.

— Я не планирую масштабные вечеринки, праздновать особо не буду. Встретимся с самыми близкими друзьями, поскольку уже давно не виделись из-за карантина, — рассказывает Мишина.

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Также Ксения рассказала, каким дня нее будет самый идеальный подарок.

— Лучшим подарком для меня самой будет любовь, спокойствие и равновесие. Огромное желание быть в гармонии с собой и внешним миром, — говорит актриса.

С самого утра трогательными словами и цветами Ксению поздравил сын Платон.

Популярной актриса стала после главной роли в мелодраме Искушение. В 2019 году Мишина сыграла свою самую известную роль — главную антагонистку Лидию Шефер в телесериале Крепостная.

29 мая украинская актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка.

Источник: СТБ

Фото: СТБ