Оля Полякова призналась, что ее избивал украинский политик

Украинская певица Оля Полякова в интервью программы Экзамен с Машей Ефросининой рассказала о домашнем насилии.

— Меня мужчина был периодически. А когда я его бросила, мало того, что он поджог мне квартиру, он нанял своих друзей. Они меня поймали под клубом ночным, и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Все это было, и это было ужасно, — рассказала Полякова.

Певице тогда было 17 лет, было уголовное дело.

Полякова рассказала, что человек, который ее избивал, сейчас известный политик в Виннице, однако имя его называть не стала.

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Также она добавила, что сейчас в ее жизни нет мужчин, которые могут проявлять любое домашнее насилие.

— Меня на всю жизнь отвернуло от мужчин, которые хоть как-то могут проявлять насилие. Мой муж никогда бы не позволил насилие, ни в каком виде.

На вопрос, осталась ли у нее психологическая травма, Полякова ответила, что нет. Однако из-за этого у нее были серьезные проблемы со слухом, поэтому пришлось восстанавливаться физически.

Оля Полякова также рассказала, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на крымскую дачу к экс-президенту для выступления, но оказалось, что от нее требовалось не только это.