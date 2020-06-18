Американскому актеру Дэнни Мастерсону официально предъявили обвинение в изнасиловании трех женщин в начале 2000-х годов.

По версии следствия, преступления были совершены с 2001 по 2003 год. По еще двум изнасилованиям обвинения не были предъявлены, поскольку истек срок давности и нет соответствующих доказательств.

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Сейчас 44-летний актер все отрицает и утверждает, что членство в Церкви сайентологии привело к его преследованию. В 2019 году четыре женщины подавали иск против Дэнни Мастерсона и церкви, заявляя, что они подвергались преследованиям и давлению из-за обвинений в изнасилованиях.

Адвокат обвиняемого Том Мессер также настаивает на том, что его клиент не виноват.

Если следствие докажет причастность Дэнни Мастерсона к изнасилованиям, ему грозит до 45 лет тюрьмы.

В марте 2017 года четыре женщины обвинили Мастерсона в изнасилованиях, которые были в начале 2000-х годов, после чего Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование.

В ответ на обвинения компания Netflix уволила Мастерсона из сериала Ранчо. Затем актер заявил, что крайне разочарован решением компании.

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В декабря 2017 года пятая женщина, бывшая девушка Мастерсона, также обвинила его в изнасиловании.

В январе 2018 года агентство United Talent Agency прекратило сотрудничество с американским актером из-за предъявленных обвинений.

Актер наиболее известен по ролям в сериалах Шоу 70-х (1998–2006) и Ранчо (2016–2018).