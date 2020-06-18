У Илона Маска была связь с голливудской актрисой Эмбер Херд и известной супермоделью Карой Делевинь: притом, что ночь он проводил с девушками одновременно.

Эти подробности выяснились во время судебного процесса против Эмбер — бывшей жены Джонни Деппа.

Актер утверждает, что у Эмбер был роман с Илоном Маском уже через месяц после их свадьбы.

Они якобы встречались в роскошных апартаментах, которые принадлежат Деппу.

Адвокат актера достал свидетельство соседа, который говорит, что у Эмбер был не только любовник, но и любовница.

Так, по словам очевидца, Илон Маск приезжал в гости к Эмбер вместе с Карой Делевинь.

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Сосед на имя Джош Дрю тогда был женат на Рокки Пеннингтон — лучшей подругой Эмбер.

На допросе у него спросили, рассказывала ли Рокки, что Эмбер проводила ночь с Маском в то время, когда еще была замужем за Джонни Деппа. Он ответил утвердительно.

Кроме того, Кару Делевинь и Илона Маска засняли камеры видеонаблюдения, которые стоят в доме.

В то же время, представитель Илона Маска назвал новость про секс втроем полной чушью. От Эмбер пока ответа нет.

Иск Джонни Деппа

Актер подал иск еще год назад подал иск, требуя от Эмбер компенсации в размере $50 млн.

По словам Деппа, Эмбер соврала про то, что он бил ее и подвергал домашнему насилию, а это стоило ему репутации и карьеры.

Голливудский актер вместе с адвокатом хотят доказать, что это Херд избивала мужа.

Фото: Amber Heard