У Илона Маска была связь с голливудской актрисой Эмбер Херд и известной супермоделью Карой Делевинь: притом, что ночь он проводил с девушками одновременно.
Эти подробности выяснились во время судебного процесса против Эмбер — бывшей жены Джонни Деппа.
Актер утверждает, что у Эмбер был роман с Илоном Маском уже через месяц после их свадьбы.
Они якобы встречались в роскошных апартаментах, которые принадлежат Деппу.
Адвокат актера достал свидетельство соседа, который говорит, что у Эмбер был не только любовник, но и любовница.
Так, по словам очевидца, Илон Маск приезжал в гости к Эмбер вместе с Карой Делевинь.
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Сосед на имя Джош Дрю тогда был женат на Рокки Пеннингтон — лучшей подругой Эмбер.
На допросе у него спросили, рассказывала ли Рокки, что Эмбер проводила ночь с Маском в то время, когда еще была замужем за Джонни Деппа. Он ответил утвердительно.
Кроме того, Кару Делевинь и Илона Маска засняли камеры видеонаблюдения, которые стоят в доме.
В то же время, представитель Илона Маска назвал новость про секс втроем полной чушью. От Эмбер пока ответа нет.
Иск Джонни Деппа
Актер подал иск еще год назад подал иск, требуя от Эмбер компенсации в размере $50 млн.
По словам Деппа, Эмбер соврала про то, что он бил ее и подвергал домашнему насилию, а это стоило ему репутации и карьеры.
Голливудский актер вместе с адвокатом хотят доказать, что это Херд избивала мужа.
Фото: Amber Heard