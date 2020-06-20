Украинская певица Джамала родила второго ребенка.

Мальчик родился по плану — 19 июня. Его назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

— 19.06 родился самый уникальный малыш. (По статистике входит в 4%, потому что родился в прогнозируемую дату, именно в свое время), — написала певица.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 19 Июн 2020 в 10:03 PDT

Первого мальчика Джамала родила в марте 2018 года. Его назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

До рождения первенца, певица рассказывала, что собирается воспитывать ребенка в мусульманских традициях.

В 2017 году Джамала вышла замуж за крымскотатарского активиста Бекира Сулейманова. Он родом из Симферополя и младше 33-летней певицы на восемь лет. Их свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева.