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Анимационный фильм Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Анимационный фильм Нос, или Заговор не таких режиссера Андрея Хржановского стал обладателем приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси.

В основе фильма Хржановского — повесть Николая Гоголя Нос и одноименная опера, которую композитор Дмитрий Шостакович создал в 1930 году.

Сценарий к фильму написали Хржановский совместно с сценаристом Юрием Арабовым.

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Международный анимационный фестиваль Анси, который ежегодно проходит во Франции в одноименном городе, впервые проводится в онлайн-формате с 15 по 30 июня.

14 мая британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов, куда вошло 30 кинокартин, среди которых — фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании Цена правды и фильм Ильи Хржановского Дау. Наташа, который снимался 15 лет в Харькове.

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