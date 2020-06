Анимационный фильм Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Анимационный фильм Нос, или Заговор не таких режиссера Андрея Хржановского стал обладателем приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси.

В основе фильма Хржановского — повесть Николая Гоголя Нос и одноименная опера, которую композитор Дмитрий Шостакович создал в 1930 году.

Сценарий к фильму написали Хржановский совместно с сценаристом Юрием Арабовым.

