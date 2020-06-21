PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

День рождения Виктора Цоя — лучшие песни группы Кино

21 июня день рождения Виктора Цоя и в этом году легендарному рок-исполнителю исполнилось бы 58 лет.

Ему принадлежит множество хитов, таких как Группа крови, Звезда по имени Солнце, Перемен, Кукушка.

В 1990 году кумира молодежи не стало, он погиб в автокатастрофе.

ДТП произошло на 35 километре трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Певца похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня часто собираются молодые люди с гитарами.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино

Музыка Цоя кардинально изменила российский рок, исполнитель собирал полные стадионы и стал кумиром нескольких поколений.

Также Факты ICTV публиковали эксклюзивное интервью водителя, который протаранил Виктора Цоя.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка