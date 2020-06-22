Российский актер Гарик Харламов разводится с женой Кристиной Асмус после восьми лет брака.

Об этом актеры сообщили в своих аккаунтах Instagram.

— Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились восьмого числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение, — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT

По его словам, в разрыве отношений никто не виноват и здесь нет третьих лиц.

Он отметил, что благодарен супруге за годы брака и уверен, что они навсегда останутся хорошими друзьями.

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Сейчас между актерами идет бракоразводный процесс.

Асмус также выразила благодарность Харламову и отметила, что решение было обоюдным.

— Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью, — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 22 Июн 2020 в 6:55 PDT

Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Анастасию.

Это уже второй брак Харламова. С первой супругой Юлией Лещенко актер прожил три года – до 2013. Девушка работала менеджером одного из ночных клубов Москвы. Детей у пары нет.

Фото: Гарик Харламов