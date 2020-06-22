Российский актер Гарик Харламов разводится с женой Кристиной Асмус после восьми лет брака.
Об этом актеры сообщили в своих аккаунтах Instagram.
— Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились восьмого числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение, — написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По его словам, в разрыве отношений никто не виноват и здесь нет третьих лиц.
Он отметил, что благодарен супруге за годы брака и уверен, что они навсегда останутся хорошими друзьями.
Читайте: Джиган и Оксана Самойлова разводятся
Сейчас между актерами идет бракоразводный процесс.
Асмус также выразила благодарность Харламову и отметила, что решение было обоюдным.
— Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью, — написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Анастасию.
Это уже второй брак Харламова. С первой супругой Юлией Лещенко актер прожил три года – до 2013. Девушка работала менеджером одного из ночных клубов Москвы. Детей у пары нет.
Фото: Гарик Харламов