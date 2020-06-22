Знаменитый режиссер и сценарист Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет.

В 2019 году у Шумахера диагностировали рак. Он боролся с болезнью долгое время, однако 22 июня стало известно о смерти Шумахера.

Шумахер был признанным мастером жанрового кино. Он снял такие популярные фильмы как Бэтмен навсегда, Телефонная будка, Время убивать.

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Также Джоэл Шумахер снял ленту Бэтмен и Робин с Джорджем Клуни. Тогда этот фильм раскритиковали и назвали одним из худших в истории фильмом про супергероев.

В последний раз в 2011 году он снял Что скрывает ложь. В его ленте снялась Николь Кидман.

Джоэл Шумахер родом из Нью-Йорка. Первым опытом в работе была должность в сфере моды. Затем он решил посвятить свою жизнь кинопроизводству.

Сначала Джоэл Шумахер работал художником по костюмам. Уже после такого опыта он смог проявить себя и как режиссер.

Недавно скончался и сэр Иэн Холм — универсальный актер, сыгравший за свою карьеру всех — от андроидов и хоббитов до королей. Актер умер в больнице под присмотром своей семьи.