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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Устроили хороший бизнес: адвокат Ефремова обвинил семью жертвы ДТП

Семья погибшего в пьяной ДТП с участием актера Михаила Ефремова, устроила бизнес на смерти родственника.

Об этом заявил адвокат Ефремова Элман Пашаев.

— К большому сожалению, пострадавшая сторона устроила из этого хороший бизнес. Когда умирает близкий, то от горя все дома сидят и с утра до вечера с одного телеканала на другой не ходят. И вы знаете с какой целью ходят – не просто так, — сказал он.

По его словам, он готов обсудить с семьей жертвы материальный и моральный ущерб, но для этого необходима личная встреча.

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— Каждый хочет стать потерпевшим, — добавил он.

8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов устроил ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada.

В результате ДТП водитель Lada Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы и умер в больнице.

Сразу было установлено, что актер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: Dreamstime

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