Финансирование кинематографа будет увеличено — Ткаченко

Финансирование украинской киноиндустрии приносит свои плоды — 9-10% кинолент в прокате сейчас отечественного производства.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Свободы слова на ICTV.

— По поводу кино — все будет хорошо, финансироваться будет, в бюджете сохранены почти те же средства, что и в прошлом году, и я сделаю все, чтобы они были увеличены еще в этом году, — сказал он.

В Украине существует пробел в финансировании сериалов, но критерии, каким образом средства должны выделяться на производство такого продукта, уже разработаны, добавил глава ведомства.

— Будем двигаться в направлении и документального кино, и игрового кино массового, и артхаусного кино, и сериалов, — сказал Ткаченко.

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Как и кому выделяет деньги Госкино

Госкино в полном объеме финансирует детские, анимационные и дебютные фильмы украинских режиссеров, которых избирает конкурсная комиссия. Бюджеты фильмов других жанров распределяются в соотношении 80% на 20%.

Для получения 80% от государства авторы фильма должны подтвердить, что имеют оставшуюся сумму.

Наиболее успешные ленты в прокате

Создатели фильма Крути (2018) собрали в прокате более 7 млн ​​грн, потратив на производство ленты 53 млн грн, 25 млн из которых выделило Госкино.

Около 7 млн ​​грн кассовых сборов получил фильм Заборонений (2019). Для того, чтобы снять фильм, авторы потратили 38 млн грн, 19 млн из которых выделены из госбюджета.

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Историческая драма Черный ворон по роману украинского писателя Василия Шкляра, снятая в прошлом году, обошлась производителям почти в 27 млн ​​гривен, 5 млн гривен из них дало государство. Картина собрала в прокате чуть более 4 млн грн.