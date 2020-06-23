49-й кинофестиваль Молодость в этом году пройдет с 22 по 30 августа. Событие будет проходить в реальном формате.
Об этом говорится на странице кинофестиваля.
Основные локации:
- Кинотеатр Жовтень, где будет расположен фестивальный центр показами программ, в том числе украинских премьер.
- Дом кино — площадка для фестивальных показов и серии мастер-классов в рамках Мастерской талантов.
- Специально сконструированный для события кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов.
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Откроет фестиваль фильм Забытые режиссера Дарьи Онищенко, лента совместного производства Украины и Швейцарии.
Одесский кинофестиваль
Международный одесский кинофестиваль перенесли на осень 2020 году из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. К тому же, он пройдет в онлайн-формате.
Обычно Одесский кинофестиваль проводят в июле.