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Кинофестиваль Молодость в Киеве — даты проведения и локации

49-й кинофестиваль Молодость в этом году пройдет с 22 по 30 августа. Событие будет проходить в реальном формате.

Об этом говорится на странице кинофестиваля.

Основные локации:

  • Кинотеатр Жовтень, где будет расположен фестивальный центр показами программ, в том числе украинских премьер.
  • Дом кино — площадка для фестивальных показов и серии мастер-классов в рамках Мастерской талантов.
  • Специально сконструированный для события кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов.

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Откроет фестиваль фильм Забытые режиссера Дарьи Онищенко, лента совместного производства Украины и Швейцарии.

Одесский кинофестиваль

Международный одесский кинофестиваль перенесли на осень 2020 году из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. К тому же, он пройдет в онлайн-формате.

Обычно Одесский кинофестиваль проводят в июле.

Фото: Unsplash

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