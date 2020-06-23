В Black Eyed Peas объяснили, почему Ферги ушла из группы

Бывшая певица The Black Eyed Peas ушла из группы в 2018 году, потому что имела на это важную причину — воспитание сына.

По словам одного из основателей группы The Black Eyed Peas Will.i.am, Ферги решила сосредоточиться на том, чтобы быть мамой, а не частью индустрии развлечений.

— Это тяжелая работа, и это то, чем она на самом деле хочет заниматься. И мы в этом ее поддерживаем, и она знает, как связаться с нами, — сказал он.

Члены группы держат с Ферги связь, добавил Will.i.am.

— Мы поздравляем друг друга с днем ​​рождения, желаем счастливого Рождества и Пасхи. Она знает, где мы. Мы в студии, — сказал рэпер.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fergie (@fergie) 14 Фев 2020 в 3:02 PST

Ферги стала мамой в 2013 году, когда у них с бывшим мужем Джошем Дюамелем родился сын.

Источник: Foxnews

Фото: fergie