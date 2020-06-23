PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес

В Black Eyed Peas объяснили, почему Ферги ушла из группы

Бывшая певица The Black Eyed Peas ушла из группы в 2018 году, потому что имела на это важную причину — воспитание сына.

По словам одного из основателей группы The Black Eyed Peas Will.i.am, Ферги решила сосредоточиться на том, чтобы быть мамой, а не частью индустрии развлечений.

— Это тяжелая работа, и это то, чем она на самом деле хочет заниматься. И мы в этом ее поддерживаем, и она знает, как связаться с нами, — сказал он.

Члены группы держат с Ферги связь, добавил Will.i.am.

— Мы поздравляем друг друга с днем ​​рождения, желаем счастливого Рождества и Пасхи. Она знает, где мы. Мы в студии, — сказал рэпер.

Читайте: Объясни мои сны: ONUKA впервые показала новорожденного сына

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fergie (@fergie)

Ферги стала мамой в 2013 году, когда у них с бывшим мужем Джошем Дюамелем родился сын.

Источник: Foxnews

Фото: fergie

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка