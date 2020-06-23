Золотой глобус 2021 перенесли на февраль — новая дата

78-я церемония вручения наград премии Золотой глобус состоится не в начале января 2021 года, как обычно, а 28 февраля. Организаторы решили перенести дату из-за пандемии коронавируса.

Она пройдет в Калифорнии, в Беверли Хилтон, и будет траслироваться в более чем 210 странах мира.

На эту дату ранее планировалось вручение другой престижной премии – Оскар 2021. Но его отложили – до 25 апреля.

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Золотой глобус – изменение правил

В апреле кинопремия Золотой глобус объявила о временной отмене правила, согласно которому для номинации фильм должны показать в кинозале.

Причина понятна – все кинотеатры закрыты на карантин.

До этого на официальный показ в Лос-Анджелесе приглашались все члены ассоциации HFPA.

Теперь дистрибьюторы должны предоставить просто ссылку на показ или DVD-копию фильма, чтобы жюри смогло просмотреть его дома, а также договориться с ассоциацией о дате просмотра.

Источник: goldenglobes.com

Фото: HFPA