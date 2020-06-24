Младший сын украинского певца Виктора Павлика рассказал, что продолжает бороться с раком.

Накануне, 21-летний парень в социальной сети огорошил заявлением о том, что он отказывается от лечения саркомы позвонков.

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Сейчас, по его словам, прекращение лечения не означает, что он сдался и опустил руки. Павел Павлик отметил, что не сдается и будет продолжать борьбу со своей болезнью.

Также парень объяснил, что на сегодня его лечение не прекращено. По общему согласию врачей и родителей было принято решение приостановить агрессивное лечение, поскольку сын Виктора Павлика прошел уже 18 химиотерапий.

— Я не отказывался от лечения, и это не было моим отчаянным решением. Это было абсолютно логичным и обдуманным заключением. 18 курсов химиотерапии. Большинство из людей, к счастью, не представляет, что это такое. Такое лечение отравляет как больные клетки, так и здоровые, и конечно, сильно угнетает иммунитет, — пояснил Павел Павлик.

Кроме того, он отметил, что такое лечение не улучшило его состояние, а болезнь так и продолжает поражать организм.

По словам сына Виктора Павлика, альтернативная медицина может влиять только на ментальность человека, настраивать мозг на позитив.

Павел Павлик почти два года ведет борьбу с саркомой позвонков. Эту болезнь ему диагностировали в октябре 2018 года.

Отец парня, Виктор Павлик отмечал, что она появилась неожиданно и началась с проблем с ногами.