Кулинарный эксперт, бренд-шеф и победитель кулинарного шоу Мастер Шеф 5 Евгений Клопотенко рассказал, какая самая большая проблема существует в украинском ресторанном бизнесе, для чего должна быть выстроена модель маркетинга и почему украинцы платят за фаст-фуд.

— Для меня важно, чтобы ресторан был прибыльным, была хорошая и выстроена модель маркетинга. В Украине сейчас высокая кухня только зарождается, есть рестораны, где она существует, но чтобы какие-то креативные вещи — это очень трудно внедрять в Украине, — сказал Клопотенко.

Также он отметил, что сейчас самая большая проблема — это фаст-фуд. Несмотря на то, что это тренд, он не качественный. Можно за 70 грн получить два-три блюда, еще и напиток.

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— Ты как будто наелся, но это как бумаги поесть. Тратишь 70 грн, это доступно многим украинцам, но в результате получаешь очень некачественную пищу. Это для меня стресс, когда наша экономическая составляющая порождает как раз желание готовить шеф-поварам дешевую, плохую еду, — добавил Клопотенко.

Также Евгений рассказал, что для него важны деньги, однако для того чтобы их заработать, нужна цель. По его словам, он зарабатывает деньги, чтобы помогать людям.

— Когда я создаю что-то для людей, я чувствую обратная связь, для меня это приятно. Но я также хочу зарабатывать деньги, вот и все. У меня вообще нет зарплаты, живу без нее, — признался Клопотенко.

Также Евгению Клопотенко предложили на выбор три бурегера, которые купили в разных местах — супермаркете, ресторане и сети быстрого питания. Он рассказал, как вычислить плохой бургер.