Главный путешественник по диким местам на телевидении Беар Гриллс снова попадет в суровые условия в серии новых реалити-соревнований Самая жесткая гонка в мире: Эко-вызов Фиджи.

В новом шоу о выживании покажут 11-дневные круглосуточные соревнования 66 команд из 30 стран.

330 участников пройдут сотни километров суровой фиджийской местности по горам, джунглям и воде.

Приключенческий сериал из 10 эпизодов был снят прошлой осенью до начала пандемии коронавируса.

Показ шоу Самая жесткая гонка в мире намечается на 14 августа на Amazon Prime Video.

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Чем известен Беар Гриллс

Наиболее известным телевизионным проектом Гриллса является программа Выжить любой ценой, в которой путешественник высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать.

До этого времени вышло семь сезонов программы, которая дебютировала в 2006 году и стала одной из самых рейтинговых канала Discovery.