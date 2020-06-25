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Фильм Текст ни при чем: Асмус объяснила причину развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опровергла слухи о том, что их развод с Гариком Харламовым – вымышленный.

По ее словам, никого отношения их пара к проекту Comment Out не имеет, и объявление о разводе – не шутка.

— В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк, — написала Асмус.

Ранее ведущий Comment Out рассказал, что супруги были участниками программы. Одним из заданий было сообщить всем о разводе. По его словам, текст, который написали в соцсетях Асмус и Харламов был написан на карточке, который они опубликовали по-своему.

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Актриса рассказала также, что развод никак не касается фильма Текст, в котором она снялась в очень откровенных постельных сценах.

— Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа Текст. Все-таки над отношениями нужно работать обоим, — добавила Асмус.

 

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Новость о том, что звездные супруги разводятся, пара сообщила на своих страницах в соцсетях. Тогда Гарик Харламов рассказал, что в разрыве отношений никто не виноват и здесь нет третьих лиц.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Анастасию.

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