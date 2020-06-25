Экс-Холостяк Никита Добрынин сказал, что ему будет интересно следить за новым романтическим реалити-шоу Холостячка с Ксенией Мишиной, потому что видел подобные проекты в других странах.

– Мужчины по своей природе завоеватели. Возможно, именно такой формат будет гораздо органичнее смотреться – когда мужчины будут пытаться завоевать сердце Холостячки, – считает Никита.

С самой Ксенией Добрынин лично не знаком, но высокого мнения о ней как об актрисе.

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В тоже время он считает, что на данном проекте более важны человеческие качества, а популярность может даже помешать.

Добрынин дал Мишиной несколько ценных советов, чтобы чувствовать себя во время проекта комфортно.

– Никому неизвестно в этом проекте, как сложится в финале судьба участников и главной героини. Даже победителям Битвы экстрасенсов. Поэтому, как минимум, я бы хотел пожелать Ксении чувствовать себя в этом проекте расслаблено, создать для себя максимально комфортные условия. Поскольку проект – это часть жизни. Нужно получать удовольствие от знакомств и общения с новыми людьми. И, конечно, желаю встретить свою любовь, – подытожил Никита.

Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы, звезды Крепостной Ксении Мишиной.

Среди них — сценарист студии Квартал 95 и участник Лиги cмеха Александр Эллерт. Он заполнил анкету и ждет решения от руководства проекта.

18 июня Холостяка отпраздновала 31-й день рождения. Актриса воспитывает сына Платона. Популярной она стала после главной роли в мелодраме Искушение.

А в 2019-м Мишина сыграла свою самую знаменитую роль — главную антагонистку Лидию Шефер в телесериале Крепостная.

Источник: СТБ

Фото: СТБ