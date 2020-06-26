Украинская певица Джамала снялась в фильме Netflix Евровидение: История огненной саги.

Ее коллегами стали Уилл Феррелл, Пирс Броснан и Деми Ловато.

— В июле прошлого года я получила письмо примерно такого содержания: Дорога Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце Евровидения. И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьезно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов Незваные гости и Шанхайские рыцари Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!

Такой пост певица выложила на своей странице в Facebook и поделилась фото со съемок.

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Во время съемочного процесса Джамалу поражало все: бережное отношение к зеленым зонам у локации, профессионализм группы и количество людей, которые задействованы в работе.

Главные роли в комедии Евровидение: История огненной саги выполнили голливудские звезды Уилл Феррелл, Рейчел МакАдамс, Деми Ловато, Пирс Броснан и Дэн Стивенс.

В основу сюжета положена история двух исландских исполнителей Ларса и Сигрит, у которых есть шанс представить свою страну на Евровидении.

Недавно Джамала родила второго ребенка — мальчика по имени Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

В соцсетях певица выставила трогательные фото после родов и несколько фотографий с мужем и старшим сыном.