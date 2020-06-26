У Ефремова случился сердечный приступ

25 июня у российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но от помощи врачей он отказался.
Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
По его словам, актер сейчас находится под домашним арестом в подавленном состоянии и сильно переживает из-за случившегося.
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25 июня у матери Ефремова была годовщина смерти и актер не захотел просить следователя отпустить его на кладбище.
Пашаев добавил, что отказ от поездки на могилу к матери можно расценивать как самобичевание.
ДТП с Ефремовым
8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada.
В результате столкновения водитель Lada Сергей Захаров умер в больнице.
Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Источник: Московский комсомолец