У Ефремова случился сердечный приступ

25 июня у российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но от помощи врачей он отказался.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, актер сейчас находится под домашним арестом в подавленном состоянии и сильно переживает из-за случившегося.

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25 июня у матери Ефремова была годовщина смерти и актер не захотел просить следователя отпустить его на кладбище.

Пашаев добавил, что отказ от поездки на могилу к матери можно расценивать как самобичевание.

ДТП с Ефремовым

8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada.

В результате столкновения водитель Lada Сергей Захаров умер в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: Московский комсомолец