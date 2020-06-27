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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Тьма: вышел третий сезон мистического сериала от Netflix

27 июня 2020 года компания Netflix выпустила третий сезон популярного мистического сериала на немецком языке Тьма.

Это последний сезон сериала, который уже успел полюбиться зрителям и стать настоящим хитом.

Сериал Тьма вышел в 2017 году, его действие разворачивается в вымышленном городке Винден, где загадочно исчезают двое детей. В нем есть и мистика, и научная фантастика, и драма. Третий сезон даст ответы зрителям на все вопросы.

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Сезон уже заочно получил положительные отзывы зрителей.

Карантин повлиял на кинопроизводство в мире и замедлил темпы создания фильмов и сериалом.

Несмотря на это, компании продолжают радовать аудиторию новинками.

Факты ICTV подготовили  список сериалов 2020 года.

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