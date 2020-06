27 июня 2020 года компания Netflix выпустила третий сезон популярного мистического сериала на немецком языке Тьма.

Это последний сезон сериала, который уже успел полюбиться зрителям и стать настоящим хитом.

Сериал Тьма вышел в 2017 году, его действие разворачивается в вымышленном городке Винден, где загадочно исчезают двое детей. В нем есть и мистика, и научная фантастика, и драма. Третий сезон даст ответы зрителям на все вопросы.

Читайте: Athlete A: на Netflix вышел фильм о громком скандале в спорте — деле Нассара

Are you ready for the final cycle? DAЯK Season 3 is now available on NETFLIX! ⌛️ https://t.co/Z8JxNiLpdM

— Dark Netflix (@DarkNetflixDE) June 27, 2020