Телеведущая программы Факты на канале ICTV Инна Шевченко вышла замуж. Свадьба проходила в Провансе, Франция.

В своем Instagram Инна уже выставила несколько видео после церемонии.











Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко вышла замуж / 3 фотографии

Мужем ведущей стал французский режиссер кино и телевидения Лоран. Среди гостей — свидетели и близкие родственники жениха.

Однако не все было так просто. За несколько дней до свадьбы у Шевченко были проблемы с платьем — его не успели сделать до отлета во Францию, поэтому пришлось покупать уже на месте.

— Хочу сразу отметить, что искала максимально простое и милое платье, — написала телеведущая.

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На свадьбе Инна Шевченко действительно была в легком летнем платье до колен.

О помолвке пары стало известно еще 25 февраля, когда будущие супруги подали документы на регистрацию брака.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы. Изначально свадьба планировалась на 6 июня, но Украина открыла международное авиасообщение с 15 июня.