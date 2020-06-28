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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

MARUV свалилась в бассейн во время выступления в Одессе

Украинская эпатажная певица MARUV во время выступления в Одессе упала в бассейн.

Видео эпичного падения артистка опубликовала в Instagram.

Во время исполнения песни Siren Song сначала девушки из балета оказались в воде, а затем сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен Bang! упала в воду.

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MARUV и балет были одеты в яркие красные костюмы.

 

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@ukropnekrupa @boyko_olya @aminatamerlanova @kapustochkaa @kovallanastasia

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Певица MARUV выпустила новый зажигательный клип I Want You.

Сингл является дуэтом с музыкантом Boosin, который также писал музыку для известной песни Drunk Groove.

В видео, снятом на фоне полицейского автомобиля, MARUV демонстрирует зажигательные танцы в костюме в стиле диско.

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