MARUV свалилась в бассейн во время выступления в Одессе

Украинская эпатажная певица MARUV во время выступления в Одессе упала в бассейн.

Видео эпичного падения артистка опубликовала в Instagram.

Во время исполнения песни Siren Song сначала девушки из балета оказались в воде, а затем сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен Bang! упала в воду.

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MARUV и балет были одеты в яркие красные костюмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ukropnekrupa @boyko_olya @aminatamerlanova @kapustochkaa @kovallanastasia Публикация от MARUV (@maruvofficial) 28 Июн 2020 в 4:55 PDT

Певица MARUV выпустила новый зажигательный клип I Want You.

Сингл является дуэтом с музыкантом Boosin, который также писал музыку для известной песни Drunk Groove.

В видео, снятом на фоне полицейского автомобиля, MARUV демонстрирует зажигательные танцы в костюме в стиле диско.