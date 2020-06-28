MARUV свалилась в бассейн во время выступления в Одессе

Украинская эпатажная певица MARUV во время выступления в Одессе упала в бассейн.
Видео эпичного падения артистка опубликовала в Instagram.
Во время исполнения песни Siren Song сначала девушки из балета оказались в воде, а затем сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен Bang! упала в воду.
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MARUV и балет были одеты в яркие красные костюмы.
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Певица MARUV выпустила новый зажигательный клип I Want You.
Сингл является дуэтом с музыкантом Boosin, который также писал музыку для известной песни Drunk Groove.
В видео, снятом на фоне полицейского автомобиля, MARUV демонстрирует зажигательные танцы в костюме в стиле диско.