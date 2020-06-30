Лизание конфеты сквозь стекло — Остап Ступка о театре онлайн

Театр не может работать онлайн, и любые представления в Zoom или на YouTube не передают той магии, которую создают актеры на сцене.

Так считает украинский актер театра и кино Остап Ступка.

— Все эти онлайн-спектакли мне напоминают выражение писательницы Ирины Вильде — лизание конфеты сквозь стекло. Очень образно. Тебе не хватает этого контакта, этого общения. Игра на сцене — это обмен энергией со зрителями, — говорит Остап Ступка.

Читайте: Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля — постановление

Кроме того, невозможно проводить и репетиции онлайн.

— Мне не понятно, как это воплощать. Театр — это коллективный труд, это какие-то ощущения партнера. Я думаю, нет смысла делать это удаленно, — добавляет он.

Но несмотря на паузу в работе театров, актер придерживается правил карантина, а также к этому призывает украинцев.

— Прервались все концерты, фильмы не снимаются, Голливуд закрыт, к нам выезжаешь — кафе переполнены, все отдыхают, всем хорошо. Я всегда удивлялся, какой позитивный у нас народ. Это хорошо, но не надо пренебрегать правилами безопасности, — подвел итог актер.

В Украине из-за распространения коронавируса приостановили работу театров.

Актеры вместе со всеми украинцами вынуждены сидеть на карантине. Они проводят свободное время со своими семьями и занимаются хобби.

Так, звезда сериала Пес Никита Панфилов рассказал о своем карантине — он гуляет со своей дочерью и пересаживает перцы.

Фото: Остап Ступка