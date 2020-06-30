Jerry Heil розповіла про Tik Tok, карантин та нові хіти

Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) — это молодая украинская исполнительница из Василькова, Киевской области.

Свою карьеру девушка начинала с записи каверов на песни популярных артистов, а в 2019 году о ней узнала широкая публика благодаря синглу Охрана отмена.

Не так давно Яна стала очень популярной в Tik Tok, хотя долго не хотела начинать работать с этой платформой.

— Мне очень долго менеджер по диджиталу говорил: Яна начинай снимать видео в Tik Tok, но я несколько месяцев отказывалась, говоря, что слишком взрослая для этого. И что вообще должно быть в голове, чтобы начать снимать? А потом наступил карантин и ты понимаешь, что у тебя начинают появляться идеи для видео, — рассказывает Jerry Heil.

Первые свои ролики Яна записывала на английском, но такой контент не очень активно привлекал новую аудиторию.

— Я поняла, что сегодня “старения нации” наступает уже в 25 лет, и если ты не следуешь за новыми трендами и презираешь их, то скорее всего проблема в тебе, — считает певица.

Tik Tok для Яны — это новая платформа для высказывания своего мнения и продвижения себя как творческой личности.

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О следующих хитах и карьере

— Я не планирую сейчас выпускать альбом, но хочу публиковать много треков одни за другими. Хотя планировала обнародовать один трек каждую неделю, но технически это не очень возможно. Сейчас мы планируем трек # Бомба_ракета_пушка_граната, — анонсировала Jerry Heil.

Певица хочет интегрировать эту песню в Tik Tok, чтобы запустить вирусные видео. Этот трек о девушке, которая зависима от шопинга.

— Большинство людей на карантине переосмыслили эту тему и поняли как много у них излишних вещей, я в том числе. Поэтому это будет что-то о чрезмерном потреблении, — говорит Яна.

В следующем месяце певица опубликует трек Блогер, хотя он написан уже больше года назад.

О Билли Айлиш

Яна считает, что не стоит увлекаться Билли Айлиш настолько, чтобы повторять ее феномен, потому что каждый артист уникален и ему не нужно никого копировать.

— Для кого-то звезды сходятся так, что он реализуется “вовремя” и поэтому испытывает большую популярность. Не люблю когда нас сравнивают, я уважаю ее как творческую личность, но между нами очень мало общего, — отмечает певица.

Не так давно 24-летняя певица Jerry Heil выпустила новый зажигательный клип CHEWING.

В ролике, снятом в своей квартире, певица использовала элементы популярного в сети Mukbang — громкого поедания фастфуда на камеру.

Яна поделилась, что за время карантина ее жизнь почти не изменилась: раньше она тоже много времени проводила дома и соцсетях.