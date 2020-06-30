Украинский фильм с Иванной Сахно купила компания из Голливуда

Права на украинский триллер Let it Snow режиссера Станислава Капралова, в котором главную роль сыграла Иванна Сахно, приобрел известный в мире американский дистрибьютор Lionsgate.

21-летнюю Иванну Сахно украинский зритель может помнить по картинам: Иван Сила (реж. Виктор Андриенко), Тихоокеанский рубеж 2 (реж. Стивен С. ДеНайт) и Шпион, который меня бросил (от режиссера Сьюзен Фогель).

Ее партнерами в Let it Snow являются Алекс Хафнер (Погружение, Советник) и Тинатин Далакишвили (Звезда, Любовь с акцентом, Эбигейл).

В триллере она сыграла сноубордистку. За ней гонится черный снегоход, а тот, кто на нем, хочет убить главную героиню.

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Соглашение подписали 29 июня, а с 22 сентября он выйдет в прокат в VOD формате.

Фильм создан совместно с США и Испанией. Продюсер картины — Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсеры — Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер — Марианна Новикова.

Иванна Сахно вместе с родителями переехала в США, когда ей было 15 лет. Там девушка закончила престижную школу театра и кино Ли Страсберга.

Она одна из немногих украинок, которым удалось покорить Голливуд. А на десятом Одесском кинофестивале вошла в состав жюри Международной конкурсной программы вместе с ирландским актером Бэрри Уордом, бельгийским режиссером Петером Бросенсом, грузинским режиссером Наной Эквтимишвили и директором кинофестиваля в Карловых Варах Карелом Охом.

Источник: Solar Media Entertainment

Фото: ОМКФ