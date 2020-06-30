IC3PEAK дали интервью Дудю - ВИДЕО

Участники известной российской группы IC3PEAK стали новыми гостями в программе Юрия Дудя.

Дуэт Анастасии Креслин и Николая Костылева прославился своими оппозиционными взглядами и критикой режима Владимира Путина.

В ответ на вопрос Дудя, что именно не нравится Николаю в современной России, он назвал четыре главные причины.

— Мне не нравится количество политзаключенных в стране, неуклюжие попытки цензурировать искусство, суды, где нет честных приговоров, и, конечно, неизменность власти. Ситуацию может изменить только время.

Анастасия же объяснила, что видит неразрывную связь между властью и обществом.

— Мне не нравятся настроения в обществе. Наши люди злые по отношению друг к другу, не доверяют друг другу. Это можно изменить, если все почувствуют, что государственный аппарат на тебя не давит. Путин такой возможности дать не может.

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В то же время она уточнила, что группа IC3PEAK не борется против режима Путина.

— Мы не политическая группа, мы не боремся против Путина. Да, у нас есть несколько треков, касающиеся нашего отношения к ситуации в России. Но большинство наших взглядов идут в разрез с общественными мнениями о власти, поэтому мы сдаемся такими “оппозиционными”. Мы выражаем альтернативную точку зрения.

Юрий Дудь также отметил, что многие композиции группы слушатели символизируют с политической сатирой. Вот как это прокомментировал Николай:

— У нас появилась политическая сатира, потому что это весело. Это смешно, и, главное, это назрело в обществе.

Одним из последних проектов российского журналиста Юрия Дудя стал фильм о Кремниевой долине в штате Калифорния в США.

Именно там сосредоточены офисы крупнейших IT-корпораций мира.

Фильм длится три часа и со времени премьеры успел собрать более 20 млн просмотров на Youtube.

Фото: ic3peak