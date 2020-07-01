Причиной смерти Виктора Проскурина стала обструктивная болезнь легких.

Об этом рассказала вдова актера Ирина Хонда.

— Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера, — сказала она.

По ее мнению, болезнь у Проскурина появилась из-за курения.

Также у актера был рак, но он не стал причиной смерти.

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По словам Хонды, после госпитализации Проскурина сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вдова подчеркнула, что у ее супруга не было коронавируса несмотря на то, что он находился в группе риска.

30 июня советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет.

Артист получил широкую популярность благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена.

Также он известен ролями Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс и братьев-близнецов Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Источник: Комсомольская правда

Фото: Ирина Хонда