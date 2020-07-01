Украинская певица Наталия Могилевская стала блондинкой.

Об этом она сообщила в своем Instagram и показала фото нового образа.

— Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены, — написала она.

Певица заявила, что верит в то, что в ее жизни наступила белая полоса, поэтому ее новая песня Белый самолет и белоснежные волосы являются символами лучшего периода.

Читайте: Покохала: Наталья Могилевская презентовала клип

По словам Могилевской, она готовит много нового материала и обещает порадовать и удивить своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 1 Июл 2020 в 3:07 PDT

Многие звезды шоу-бизнеса примеряли на себя образ блондинок. В частности, певицы Даша Астафьева, Настя Каменских, Рианна и даже актриса Анджелина Джоли.

Джоли стала блондинкой для съемок в фильме Вечные. По фото, которые появились в сети нельзя точно сказать, перекрасилась ли Джоли в светлые тона или это парик.