Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фото с Илоном Маском. Фото, которое сделала жена Маска, певица Граймс, сразу стало поводом для новых мемов.

Все из-за немного странной подписи, которая не вполне соответствовала его содержанию.

— Когда идешь домой к своим парням и вы оба одеты в апельсиновое.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange ???? pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

Пользователи сразу начали шутить над знаменитостями. Поэтому в Twitter появились смешные картинки с надписями Мама сказала, что сейчас наша очередь играть в Xbox, Когда идешь домой к своим парням и вы оба апельсины.

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Канье Уэст и Илон Маск стали героями новых мемов / 4 фотографии

Но большее внимание привлекла на фото певица Граймс. Пользователи начали шутить, что ее образ намного лучше, чем у двух главных героев. И это несмотря на то, что ее вообще почти не видно.

Канье Уэст уже не первый раз становится героем мемов. Недавно пользователи шутили над его новой моделью кроссовок. Дошло до того, что они сравнивали обувь с бахилами, хинкали и даже Королем ночи.

Фото: kanyewest