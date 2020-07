Канье Уэст и Илон Маск стали героями новых мемов

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фото с Илоном Маском. Фото, которое сделала жена Маска, певица Граймс, сразу стало поводом для новых мемов.

Все из-за немного странной подписи, которая не вполне соответствовала его содержанию.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange ???? pic.twitter.com/IyPOdEKaVY

— ye (@kanyewest) July 1, 2020