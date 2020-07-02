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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Марго Робби 30 лет: 5 малоизвестных фактов биографии актрисы

2 июля голливудской актрисе австралийского происхождения Марго Робби исполняется 30 лет. Она уже успела запомниться зрителям ролями в кинокартинах Отряд самоубийц, Однажды в Голливуде, Волки с Уолл-стрит и Тоня против всех.

В день рождения актрисы Факты ICTV подготовили малоизвестные факты из жизни Марго Робби.

  • В детстве Марго Робби называли человеком с причудами

В детские годы у актрисы было прозвище Маггот, что переводится как личинка или человек с причудами. Девочка ненавидела его, однако многие называли ее именно так.

Кстати, образ девочки с причудами преследует ее и в профессиональной карьере. Несмотря на внешность сахарной блондинки, актриса успела сыграть сумасшедшую подругу Джокера Харли Квинн и экспрессивную фигуристку в фильме Тоня против всех.

 

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Публикация от @ margotrobbie

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  • Первый опыт работы звезды — повар в заведении фаст-фуда

До начала актерской карьеры Марго Робби делали сэндвичи в сети заведений Subway. Кстати, этот опыт работы повлиял на то, что звезда вообще не ест сэндвичи.

  • Марго Робби начинала карьеру с австралийских мыльных опер

Перед тем, как покорить Голливуд, она играла в мыльных операх у себя на родине, в Австралии. Славу ей принесла роль Донны Фридман в сериале Соседи.

 

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Graham Norton tonight!

Публикация от @ margotrobbie

  • Кумир детства Марго Робби — Леонардо ди Каприо

В детстве звезда была влюблена в актера Леонардо ди Каприо. Кстати, именно роль его жены в фильме Волк с Уолл-стрит принес ей славу в Голливуде. Есть информация, что во время прослушивания она ударила актера, а перед постельными сценами с ним на съемках — напивалась.

С кумиром детства она также встретилась на съемочной площадке во время съемки фильма Однажды в Голливуде Квентина Тарантино.

  • Марго Робби любит хоккей

Актриса обожает спорт, а именно — хоккей. Звезда даже играет в составе любительской команды. Кстати, навык катания на коньках помог ей в работе над фильмом Тоня против всех, где она сыграла фигуристку Тоню Хардинг.

 

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Miss me? ????HQ

Публикация от @ margotrobbie

В 2020 году один из самых ожидаемых фильмов с участием актрисы Марго Робби — Хищные птицы.

В кинокартине звезда вновь сыграла Харли Квинн.

Роль сумасшедшей с разноцветными хвостиками — одна из самых запоминающихся ролей актрисы, этот образ полюбился зрителям и стал мэмом в сети.

Фото: Dreamstime

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