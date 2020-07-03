Украинский певец Макс Барских получил награду за сингл Лей, не жалей, так как этот трек чаще всего звучал в радио чартах за период с 2008 до 2020 года. Также трек Лей, не жалей уже 16 недель занимает первое место в TopHit Global Radio Chart.

Новостью певец похвастался на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

— Когда я создаю музыку, не думаю о рекордах. Я делаю это, чтобы поделиться со своим слушателем историями, которые близки моему сердцу, — пишет певец.

Создатели киноклипа Лей, не жалей вдохновлялись всемирно известным ночным клубом в Нью-Йорке Studio 54, где в 80-х развлекались знаменитости мирового уровня: Джон Траволта, Энди Уорхол, Майкл Джексон, Дональд Трамп и многие другие.

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В клипе есть отсылки к культовым фильмам 90-х, которые любил просматривать Макс Барских. Поэтому певец запускал киночеллендж в своем Instagram, где нужно отгадать из каких фильмов взяли цитаты и кадры при съемках клипа.

Режиссером стал Алан Бадоев. Для съемок потратили $180 тыс. и построили 200 квадратов декораций.

— Лей, не жалей — это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию… И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас — самая яркая звезда, — так музыкант прокомментировал клип.

Ранее Макс Барских вместе с другими украинскими певцами устроили онлайн-концерт во время благотворительного марафона Смелое сердце, чтобы поддержать врачей, которые борются с коронавирусом.

Также певец презентовал оду женской красоте По секрету. Клип на эту песню снимали в онлайн-режиме между Киевом и Лос-Анджелесом.