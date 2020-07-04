Украинская певица Настя Каменских в яркой оранжевой платья эффектно нырнула в бассейн.

Видео она опубликовала в Instagram.

Также певица предложила пользователям самостоятельно выбрать подпись для ролика.

Среди вариантов: Походка кошки, грация картошки; Когда входишь во взрослую жизнь; Ди Каприо в Титанике отдыхает, так как ты под воду ушла.

А вот муж артистки Потап опубликовал фото жены и отметил, что сейчас они в гостях у ее мамы 65-летней Лидии Петровны.

— В гостях у мамы Настеньки “здравствуй родное село, как же долго меня не было”, — написал Потап.

MARUV свалилась в бассейн во время выступления

Украинская эпатажная певица MARUV во время выступления в Одессе упала в бассейн.

Во время исполнения песни Siren Song сначала девушки из балета оказались в воде, а затем сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен Bang! упала в воду.